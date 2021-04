So war der „Was wir erben“-“Tatort“ : Ein Freiburger Fall ohne Spannung

Für Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) geht es im Fall Klingler um einen ungeklärten Sturz, in dessen Folge Gesine Rathmanns (Jenny Schily, links) Mutter im Krankenhaus stirbt. Foto: obs/SWR - Das Erste

Freiburg Der Fall „Was wir erben“ erzählte eine Geschichte von Verantwortung späterer Generationen für die Taten ihrer Vorfahren. In Erinnerung bleiben allerdings nur der Familienzwist – und eine Schauspielerin.

Worum ging es? Die reiche Fabrikanten-Witwe Elisabeth Klingler vererbt ihre Villa ihrer Gesellschafterin Elena Zelenko. Ihre Tochter Gesine (Jenny Schily) ist entsetzt: „Wie hat sie das denn geschafft?“ Ihr Sohn Richard (Jan Messutat) ätzt, dass einer „dahergelaufenen Russin“ das Elternhaus hinterher geworfen werde. Kurz darauf stürzt die alte Dame die Treppe hinunter. Während die Familie die vermeintliche Erbschleicherin als Täterin hinstellen will, ermitteln die Freiburger Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) auch gegen die Familie und stoßen auf eine sehr alte Verbindung zwischen Elisabeth Klingler und Elena.

Worum ging es eigentlich? Ums Erben und um die Frage von Gerechtigkeit und Verantwortung. „Erben ist immer ungerecht“, sagt Tobler. „Viel erben doch nur die, die schon viel hatten und nie was dafür tun mussten.“ Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Elenas Familie während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeit in der Klingler-Fabrik verrichten musste. Ihre ältere Schwester wurde den Eltern damals weggenommen, Elisabeth Klingler will mit ihrem Erbe eine alte Schuld sühnen.

Was war gut? Jenny Schily spielt die Tochter Gesine stark, die sich zunächst um ihre Ansprüche und vermeintlichen Rechte betrogen fühlt und versucht, die Schuld auf Elena zu lenken. Später aber ist sie die Einzige, die eine Verantwortung und eine Verpflichtung den Zwangsarbeitern gegenüber sieht. Ebenfalls gelungen ist das Sittengemälde einer Familie, die ums Erbe streitet. Die sich gegenseitig aufrechnet, wer schon was bekommen hat, wer sich um wen kümmert und wie die neuen Menschen im Leben der Elisabeth Klingler mit Argwohn beäugt werden. Eine Erbschaft oder die Aussicht darauf bringen anscheinend das Schlechteste in den Menschen hervor.

Was war nicht gelungen? Dem Fall „Was wir erben“ (Regie: Franziska Schlotterer, Buch: Patrick Brunken) fehlten Spannung und Tiefe. Die Ermittlungen schleppen sich so dahin, die Lösung ist nur unausgegoren. Die Rolle der Unternehmen im Dritten Reich wird auch nur oberflächlich diskutiert. Die Erben sind sehr klischeebeladen: Sohn Richard zum Beispiel ist ein Nichtsnutz, der nur Geld in den Sand setzt und zu keinen eigenen Lebensleistungen imstande zu sein scheint.

Der beste Dialog „Aber fahre nicht wieder so giftig“, bittet Berg seine Kollegin Tobler. „Ich fahre sportlich“, entgegnet sie. „Schön wär’s“, antwortet er – und haut sich beim Einsteigen den Kopf am Auto an.