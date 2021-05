Erster neuer Bremen-„Tatort“ : „Okay für den Anfang“

Das Ermittler-Team Linda Selb (Luise Wolfram, l.), Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Mads Andersen (Dar Salim) müssen erst zueinander finden. Foto: dpa/Christine Schroeder

Bremen Ein verschwundenes Baby, ein toter Drogendealer und drei Ermittler, die sich gerade kennenlernen: Das neue Bremer „Tatort“-Team weckt mit „Neugeboren“ Erwartungen. Sein Debüt ist aber nicht in allen Punkten gelungen.

Worum es ging Kommissar Mads Andersen (Dar Salim) steht vor seinem Abschied aus Bremen. Der Zug nach Kopenhagen wartet schon, einen letzten Tanz mit der Frau in der Polizei-Kantine – dann ist er weg. Doch dann liegt ein junger Drogendealer tot am Fuß eines Turms. Erst sieht es nach einem Freitod aus, doch die neue und junge Kollegin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) stellt erfreut fest, dass es ein Tötungsdelikt ist – ihre erste Chance, sich an Mads’ Seite zu beweisen. Und so hängt sie sich voll rein, befragt die Nachbarn des Toten in einer Sozialsiedlung. Dort lebt auch der gescheiterte Ex-Fußballer Rudi Stiehler (André Szymanski), stilecht in Werder-Outfit, und dessen Tochter Jessica (Johanna Polley), die gerade ein Baby bekommen hat. Die dritte Bremer Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) sucht unterdessen nach einem aus einer Klinik entführten Neugeborenen.

Wie war es? Das neue Bremer Team hat Potenzial, das Debüt wirkte aber etwas überdreht. Einige Sprüche waren witzig, andere arg künstlich Beispiel: „Ich bin doch schon längst nicht mehr da, wo ich eben noch war“ oder „Der Tod ist ein linkshändiger Aushilfswichser“. Die zwei Frauen-Figuren werden sich künftig sicher noch kabbeln und sind eine spannende Kombi: hier die quirlige, übereifrige Berufsanfängerin, dort die etwas spleenige Besserwisserin. Der dritte im Bunde, Mads Anderson, wirkt geheimnisvoll und ist ein harter Hund. Ihm werden Flaschen über den Kopf gezogen, er springt während der Fahrt auf einen Pick-up. Solche Action hätte der Krimi „Neugeboren“ gar nicht gebraucht, das soziale Milieu, in dem es spielt, hätte genügt, auch wenn es in einigen Punkten auch nicht über Klischees (neue Handys, Castingshow, Kinder verschiedener Väter) hinausgeht. Und so geben die Kommissare Liv und Mads in einem Gespräch selbst das Urteil für diesen Fall ab. „Du bist seltsam“, sagt Mads. „Ist es gut oder schlecht?“, fragt Liv. „Okay für den Anfang.“ „Okay find ich gut und Anfang auch.“ Mit Bremen ist künftig zu rechnen.

Woher kennt man den denn? Dar Salim spielte in der dänischen Serie „Borgen – Gefährliche Seilschaften“ einen Minister, wirkte in „Die Brücke“ mit und in „Game of Thrones“ einen Blutreiter.