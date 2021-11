Tatort-Nachlese zu „Masken“ : Ein fesselnder Krimi bis zum Schluss

Düsseldorf Ein Polizist filmt seine zahllosen Partnerinnen beim Sex, Faber geht undercover zum „Pickup-Artist-Seminar“, eine Mutter rächt ihre Adoptivtochter, die zu ihrer Geliebten wurde. Beim neuen Fall aus Dortmund war eine Menge los.

Worum ging es wirklich : Die tote Jessica Steinmann war zwar auf dem Papier die Adoptivtochter der Dienststellen-Leiterin Kathrin Steinmann (Anne Ratte-Polle). In Wirklichkeit hatten beide aber schon seit Jahren eine romantische Beziehung. Kathrin Steinmann war die Mörderin. Schlüter hatte sie erpresst, um befördert zu werden. Beim furiosen Showdown an der Aggertalsperre im Oberbergischen Land gelang es Faber nur mit Mühe, einen weiteren Suizid zu verhindern.

Was war gut: Regisseurin Ayse Polat und den Autoren Arnd Mayer und Claudia Matschulla ist ein Krimi mit vielen dramatischen Wendungen und Überraschungen gelungen, der viele Zuschauer bis zum Schluss gefesselt haben dürfte. Dem Dortmunder „Tatort“ tut es gut, dass sich Faber und Bönisch nicht mehr streiten wie die Kesselflicker. So blieb sogar Zeit für Fabers romantisches Intermezzo mit der Hauptverdächtigen. „Masken“ war auch in den Nebenrollen toll besetzt. Simon Böer brillierter zum Beispiel als schmieriger Dozent für „Pickup-Artists“.