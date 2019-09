„Tatort“-Nachlese : Es kann nur besser werden

Darum ging es Lannert und Bootz, die Stuttgarter Ermittler, werden zu einem Hochplateau gerufen. Dort finden sie einen jungen Studenten in einem Bannkreis mit seltsam-okkulten Symbolen auf dem nackten, leblosen Körper.

Die Ermittler gehen von einem Ritualmord aus und landen prompt in der Teufelsanbeter-/Zauberer-Szene von Stuttgart. Dort treffen sie auf einen selbsternannten Hexenmeister, der vom Opfer bösartig bestohlen worden sein will, auf die Studentin Diana Jäger, die Bootz zum Phantasieren bringt und sich für okkulte Rituale erwärmt und auf einen Kerl, der Spaß daran hat, sich in einem Käfig verkloppen zu lassen.