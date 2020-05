„Tatort“-Nachlese : Gut gebrüllt, Möwe!

Gutes Team: Borowski (Axel Milberg) und Sahin (Almila Bagriacik). Foto: dpa/Gordon Timpen

KIEL „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ mit Axel Milberg ist einmal mehr emotional eindrückliche Krimi-Kost aus Kiel. Ärgerlich ist nur, dass es dem Täter allzu leicht gemacht wird.

Worum ging es? Muster-Polizeischülerin Nasrin Erkmen (Soma Pysall) ersticht in einer Übung wie im Wahn ihren Kumpel Sandro. Bald wird klar, dass Nasrin schwer traumatisiert ist. Der Suizid ihrer ehemals besten Freundin Jule hat eine unterdrückte Erinnerung geweckt: Jahre zuvor hatte Nasrin einer Gruppenvergewaltigung nur auf eine perfide Art entkommen können: Indem sie Jule in die Fänge der Täter lockte.

Worum ging es wirklich? Um die verheerenden Folgen sexualisierter Gewalt einerseits – und ein Übermaß an jugendlicher Unbeschwertheit und Geltungsdrang andererseits. Sandro, Jahrgang 1997, ist ein Einzelkind aus gutem Haus; Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin. Nach dem freiwilligen sozialen Jahr geht er zur Polizei. Offenbar aus Nervenkitzel dealt er dort mit Drogen. Als Nasrin sich ihren Freunden anvertraut, unterschätzen die eigentlich aufgeweckten drei Jungs das Geschehene kolossal. Sandro gefällt sich sogar so sehr in seiner Rolle als Tabubrecher, dass er im Rollenspiel bewusst eine Beleidigung der Täter von damals wiederholt.

Was war stark? Die Entwicklung von Nasrins Freund Tobias (Enno Trebs), dem sanften Riesen, der zum unwahrscheinlichen Rächer der einst vergewaltigten Jule wird. Und die Figur Leroy. Der junge Mann will ein loyaler Freund sein und für Gerechtigkeit sorgen – lädt aber darüber Mitschuld an zwei Morden auf sich. Dass Leroys Darsteller Stefan Hegli eigentlich Rapper ist (auch der Titelsong stammt von „Sero“), fällt nicht unangenehm auf – im Gegenteil.

