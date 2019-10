Spoilerfreie Vorschau auf „El Camino“ : Ein würdiges Ende für Jesse Pinkman

Düsseldorf Sechs Jahre nach dem Ende von "Breaking Bad" wird die Serie durch einen Netflix-Film ergänzt. So ist „El Camino“ – spoilerfrei.

Am Ende ging es ganz schnell. Rund sechs Jahre ist die Ausstrahlung der 62. und letzten Episode von „Breaking Bad“ inzwischen her. Seit dem 29. September 2013 sind 2203 Tage vergangen, das sind mehr als 50.000 Stunden, rund 3 Millionen Minuten, beinahe 200 Millionen Sekunden. Doch als kaum noch jemand damit rechnete, kamen Gerüchte über einen Film auf, der die Saga zum Abschluss bringen sollte. Klugerweise erst vor anderthalb Monaten kündigte Netflix „El Camino – ein ‚Breaking Bad’-Film“ offiziell an, und seit Freitagmorgen ist er abrufbar.