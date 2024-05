RTL zieht Konsequenzen Skandal bei „Bauer sucht Frau International“ – Kandidat ist verheiratet

Am nächsten Tag, nach der Ausstrahlung einer neuen Folge der Sendung, hieß es in einem weiteren Instragram-Beitrag: „Wir haben einen ganzen Tag bei einer Gruppe von Familien gedreht, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir konnten an einer Zeremonie teilnehmen, die diese Menschen extra für uns vorbereitet hatten. Leider schien dies genauso wie die Schule nicht ins Drehkonzept zu passen, obwohl vorher abgestimmt und besprochen“. Sein Sohn, so erzählt es Andreas, habe gesagt: „Papa, bist du naiv? Denen geht es nicht um deine Projekte, sondern um Einschaltquoten.“