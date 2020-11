Weihnachtsklassiker : An diesen Terminen läuft „Sissi“ an den Feiertagen im Fernsehen

An diesen Terminen läuft „Sissi“ an den Feiertagen im Fernsehen

Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Rollen von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef von Österreich. Foto: DPA

Düsseldorf Einige Fernsehfilme an Weihnachten sind Kult - dazu gehören „Kevin allein zu Haus“, „Stirb langsam“ und „Familie Heinz Becker“ - aber vor allen Dingen die drei Teile von „Sissi“ mit Romy Schneider in der Hauptrolle. Wir verraten, wann die Filme im Fernsehen laufen.

Corona lässt das diesjährige Weihnachtsfest definitiv anders ausfallen, als wir es gewohnt sind – und noch lässt sich recht wenig planen. Eine Sache jedoch lässt sich in die Planung mit aufnehmen: Die Sendetermine der drei Teile von „Sissi“.

Der österreichische Historienfilm aus dem Jahr 1955 erzählt von den frühen Jahren der Kaiserin Elisabeth von Österreich. In den beiden Jahren darauf folgen die beiden Filme „Sissi - die junge Kaiserin“ und „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“. In der Trilogie übernahmen Romy Schneider und Karlheinz Böhm die Hauptrollen und lockten geschätzte 20 bis 25 Millionen Zuschauer insgesamt in die Kinos.