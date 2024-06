Singender Söder bei „Inas Nacht“ „Dem Kubicki würde ich nix abkaufen“

Ein singender Markus Söder, gut dosierte Einblicke in seine Jugendzeit und ein überraschendes Eingeständnis: Nach seiner „Dancing Queen“-Performance im ABBA-Museum in Stockholm vor einigen Monaten ist der bayerische Ministerpräsident nun in der Sendung „Inas Nacht“ aufgetreten, die am späten Donnerstagabend in der ARD ausgestrahlt wurde. Und musste dort seine sängerischen Qualitäten unter Beweis stellen. Oder dies zumindest versuchen.