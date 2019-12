Staffel 7 startet 2020 : Diese Musiker machen bei „Sing meinen Song“ mit

Köln Gastgeber Michael Patrick Kelly wird auch im kommenden Jahr wieder die Pforten zu „Sing meinen Song“ auf Vox öffnen. Wer alles mit am Start ist.

Die Sendung gehört schon zum Establishment auf Vox. „Sing meinen Song“ startet im Frühjahr 2020 in eine neue Staffel. Dem Kölner Sender ist es gelungen, Gastgeber Michael Patrick Kelly ein drittes Mal anzuheuern. Er hat sich ein Team aus Musikern zusammengestellt, die mit ihm das Gesangsabenteuer in Südafrika suchen werden.

Wer 2020 bei „Sing meinen Song“ mit dabei ist:

Die Vorfreude bei Michael Patrick Kelly auf seine zweite Runde als Gastgeber ist groß: „Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in 'Sing meinen Song' verliebt und scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt. Ich bin sehr happy, dass ich diese mega Musikshow wieder hosten darf. Die Künstler aus den Staffeln von 2017 und 2019 haben sich echt in mein Herz eingebrannt und ich bin gespannt, was in der kommenden Staffel 2020 passieren wird."