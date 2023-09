Staffel 11 angekündigt Das müssen Sie zur neuen Staffel von „Sing meinen Song“ wissen

Jede der sieben Folgen von „Sing meinen Song“ ist einem Künstler gewidmet, der an diesem Abend einen seiner größten Hits vorstellt. Seine anwesenden Kollegen covern und kommentieren den Song. Am Ende des Abends wird die Darbietung des Abends gekürt und ein neuer Künstler ist an der Reihe. In der achten Folge performen die Musiker ausgewählte Lieder im Duett.