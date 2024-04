Stars interpretieren Hits neu Neue Staffel „Sing meinen Song“ startet am Dienstag

Für den Berliner Bendzko, der 2011 mit „Nur noch kurz die Welt retten“ bekannt wurde, war die Aufzeichnung „eine ganz besondere Erfahrung“, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wenn so gestandene Musiker sich so viel Zeit nehmen und so viel Liebe in diese Songs stecken, das geht einem schon nah und dann denkt man sich: Das war dann doch nicht alles nur Glück und Zufall, sondern man hat dann doch schon was richtig gemacht.“