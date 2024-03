Mit Peter Maffay als Gast Neue Staffel von „Sing meinen Song“ startet im April

Das Konzept ist simpel: Mehrere Musikstars treffen sich in entspannter Runde und spielen die Songs der jeweils anderen in ihrer ganz eigenen Art. Dadurch verschwimmen Genres wie Rock, Schlager oder Metal. Mit dabei sind diesmal Juli-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Songwriter Tim Bendzko. Als Premiere wird in diesem Jahr erstmals als besonderer Gast Peter Maffay für einen Abend dabei sein.