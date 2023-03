Sänger, Sendetermine, Übertragung Die wichtigsten Infos zu „Sing meinen Song“ 2023 auf VOX

2020 und 2021 wurde „Sing meinen Song” wegen der Corona-Pandemie in Deutschland aufgezeichnet. Johannes Oerding lud seine Gäste auf Gut Weissenhaus, einer ehemaligen Gutsanlage mit Herrenhaus in Schleswig-Holstein ein. Davor wurde die Sendung immer in Südafrika gedreht. Dorthin werden die Sängerinnen und Sänger auch in diesem Jahr wieder zurückkehren.