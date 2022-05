Sänger, Sendetermine, Übertragung : Alle Infos zu „Sing meinen Song“ 2022 auf VOX

Köln Der TV-Sender Vox zeigt seit dem 26. April wieder eine neue Staffel „Sing meinen Song“. Was Sie über das Erfolgsformat wissen müssen und wer mitmacht. Alle Infos gibt es hier.

Es sei die schönste Erfahrung gewesen, die er mit anderen Kollegen je gemacht habe, sagte Johannes Oerding (40) über seine Teilnahme bei “Sing meinen Song” 2019. In der sechsten Staffel trat er zusammen mit Jeanette Biedermann , Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly auf und sang sich mit “Sofia” von Álvaro Soler sogar zum Song des Abends. Oerding wird in dieser Staffel erneut bei “Sing meinen Song” zu sehen sein - doch nicht als Teilnehmer. Stattdessen wird der Popmusiker wie schon im Vorjahr als Gastgeber selbst sechs Künstler einladen. „Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der ‘Sing meinen Song’-Couch Platz nehmen darf“, sagte Oerding bereits im Herbst 2021.

Das ist der Gastgeber und das sind die Teilnehmer

Insgesamt sechs Künstler aus verschiedenen Genres verbringen mit Gastgeber Johannes Oerding einige Tage in Südafrika . Dort singen sie vor malerischer Kulisse sieben Abende lang den Song eines anderen Teilnehmers - in ihrer eigenen Version.

Wo kann man „Sing meinen Song“ im TV oder Stream sehen?

Jeden Dienstag ab 26. April 2022 um 20.15 Uhr auf Vox, oder im Stream auf RTL+.

Die Teilnehmer von „Sing meinen Song“ auf einen Blick

Wo wird die Show aufgezeichnet?

Letztes Jahr wurde “Sing meinen Song” erstmals in Deutschland aufgezeichnet. Johannes Oerding lud seine Gäste auf Gut Weissenhaus, einer ehemaligen Gutsanlage mit Herrenhaus in Schleswig-Holstein ein. Davor wurde die Sendung immer in Südafrika gedreht, was durch die Corona-Pandemie im letzten Jahr allerdings nicht möglich war. In der neuen Staffel kehren die Sängerinnen und Sänger nun nach Südafrika zurück.