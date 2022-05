Clueso hat in der 1. Staffel seine Songs zum Tausch angeboten und Musiker Kelvin Jones entschied sich für das Lied „Tanzen“. Der Sänger der eigentlich Tinashe Mupani heißt ist ein simbabwisch-britischer Singer-Songwriter der in Deutschland lebt und arbeitet. 2014 wurde sein Lied „Call You Home“ auf dem Internetportal Reddit veröffentlicht und wird innerhalb eines Tages rund eine Million Mal aufgerufen. Jones Song kam durch diesen Hype in die Show Good Morning America und der Musiker erlangte dadurch große Bekanntheit. In seiner bisherigen Karriere veröffentlicht er ein Musikalbum und zahlreiche Singles.