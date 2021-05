Neue Staffel startet : Diese Musiker sind bei „Sing meinen Song“ dabei

Die beliebte Musikshow „Sing meinen Song“ geht in die nächste Runde. Am 20. April startet die neue Staffel bei Vox. Wir verraten, welche Musiker dieses Jahr mit dabei sind.

Die Vox-Sendung „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ ist seit Jahren ein Quotengarant des Kölner Privatsenders und wartet immer wieder mit musikalischen Überraschungen auf. Am kommenden Dienstag (20.15 Uhr) startet bereits die achte Staffel. Das Konzept ist denkbar einfach, aber doch ziemlich raffiniert. Wir verraten, welche Musiker in diesem Jahr dabei sind.

Wer sind die Teilnehmer von „Sing meinen Song“ 2021?

Insgesamt sechs Künstler aus verschiedenen Genres verbringen mit Gastgeber Johannes Oerding einige Tage auf Gut Weissenhaus, einer ehemaligen Gutsanlage mit Herrenhaus in Schleswig-Holstein. Dort singen sie vor malerischer Kulisse sieben Abende lang den Song eines anderen Teilnehmers - in ihrer eigenen Version.

Neben Johannes Oerding nehmen an der kommenden Staffel von “Sing meinen Song” auch die Pop-Legende DJ Bobo (53), der in Vlotho aufgewachsene Liedermacher Joris (31), Rapperin Nura (32), Ian Hopper, Sänger der Folk-Band “Mighty Oaks” und “Sing meinen Song”-Veteranin Stefanie Heinzmann (32) teil, die 2020 an der ersten Staffel der schweizer Version von “Sing meinen Song” teilnahm. Auch Gentleman (45) wird wieder mit dabei sein. Der Raggae-Musiker hatte bereits 2017 bei “Sing meinen Song” mitgemacht und beispielsweise mit “Beat to My Melody” und “Shake Away” überzeugt.