„Sing meinen Song“ 2019 : Stars treffen sich zum Vox-Tauschkonzert

Kapstadt Ab Mai tauschen auf Vox wieder bekannte Musiker ihre Lieder. Sendetermine, Teilnehmer, Live-Stream - wir haben die Infos zusammengestellt.

In der sechsten Runde der Show sind unter den Teilnehmern: der belgische Singer-Songwriter Milow (“Ayo Technology“), die Popsänger Wincent Weiss (“Feuerwerk“) und Johannes Oerding (“Hundert Leben“), der spanisch-deutsche Sänger Alvaro Soler (“La cintura“), Jennifer Haben, Frontfrau der Symphonic-Metall-Band „Beyond the Black“, und Sängerin Jeanette Biedermann

Die erste Folge läuft am Dienstag, 7. Mai, um 20.15 Uhr auf Vox – Wincent Weiss steht dann im Fokus, die anderen Musiker interpretieren und performen seine Songs. Bis zum Finale am 25. Juni läuft die Show immer dienstags zur Prime-Time. In der letzten Folge singen die Stars als Duette.