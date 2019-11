„Sing meinen Song“ bei Vox : Michael Patrick Kelly stimmt sich mit Musikerkollegen auf Weihnachten ein

Köln Nach einer musikalischen Reise nach Südafrika naht für die „Sing meinen Song“-Musiker ein Wiedersehen: Im Fernsehen feiern sie eine Weihnachtsparty und interpretieren dabei Songs neu.

Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben laden zur Weihnachtsparty: Schon jetzt freut sich die "Sing meinen Song" -Runde auf das Wiedersehen. In gemütlicher, familiärer Atmosphäre in ihrem Weihnachts-Loft stimmen sich die Künstler der sechsten Staffel aufs Fest der Liebe ein und interpretieren im Advent zusammen Weihnachtshits neu.

In "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" blicken sie außerdem auf die gemeinsame Zeit nach dem Tauschkonzert zurück, die von vielen gemeinsamen Konzertauftritten geprägt war, und sie erzählen, wie es ihnen seitdem in diesem Jahr ergangen ist und wie viel vom Zauber von "Sing meinen Song" noch in ihnen steckt.