„Kein Ende in Sicht“ „Simpsons“-Erfinder Matt Groening wird 70

Auf der Suche nach Vornamen für seine Cartoon-Figuren schaute sich Matt Groening in der eigenen Familie um: Vater Homer und Mutter Margaret, also Marge, waren Namenspaten, ebenso seine Schwestern Lisa und Margaret (Maggie). Und so wurden in den 1980er Jahren „Die Simpsons“ geboren. Ihr Erfinder, der US-Cartoonist Groening, wird an diesem Donnerstag (15.2.) 70 Jahre alt. Mit der gelben Familie aus der fiktiven Kleinstadt Springfield um den naiv-trotteligen Vater Homer, der in einem Atomkraftwerk arbeitet, die stets besorgte Mutter Marge, den kleinen Flegel Bart, Streberin Lisa und die ewig nuckelnde Maggie hat er Fernsehgeschichte geschrieben.