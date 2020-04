Im „Playboy“ : Gewinnerin von 2019 rechnet mit „Germany’s Next Topmodel“ ab

Simone „Simi“ Kowalski - GNTM-Gewinnerin 2019. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nach ihrem Sieg 2019 wurde es still um Model Simone „Simi“ Kowalski. Jetzt meldet sich die 22-Jährige mit Kritik an der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ zurück – und mit einem Playboy-Shooting.

Im Mai 2019 war noch alles gut. Da gewann „Simi“ Kowalski die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) und zeigte sich danach überglücklich. Bei Instagram schrieb sie: „Das Finale hätte ich mir nicht spektakulärer vorstellen können! Ich wollte mich ganz herzlich bei Heidi Klum bedanken für die lebensverlängernde Chance, die ich vor ein paar Monaten in Angriff nahm! Ebenfalls Danke an das ganzen ProSieben-Team und die ganze Produktion, die jeden Tag dafür sorgte, dass unserer Abenteuer niemals langweilig wird!“

Kehrtwende im April 2020: Im „Playboy“ findet Simi auf einmal ganz andere Worte für die ProSieben-Show. „Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich“, sagt sie im Hinblick auf den Druck, dem die Kandidatinnen ausgesetzt seien. Deshalb schalte sie bei der aktuell laufenden Staffel auch nicht mehr ein: „Ich kann es mir bis heute nicht anschauen.“

Auf wenig Gegenliebe stößt diese Kritik bei „Model-Papa“ Günther Klum. „Simone hatte sehr viele Jahre die Möglichkeit, die Sendung GNTM zu verfolgen. Sie wusste also, worauf sie sich einlässt“, sagt er gegenüber der „Bild“. „Viele Models und auch andere Teilnehmerinnen von GNTM haben anschließend eine eigene Karriere gemacht. Diese Karriere haben sie ausschließlich der Sendung zu verdanken. Das sollten sie nicht vergessen.“

Simi macht im „Playboy“ derweil außerdem öffentlich, dass sie während der Zeit bei GNTM auch körperliche Probleme hatte. „Ich hatte regelmäßig Krämpfe, am Tag vor der Final-Show bin ich komplett ausgefallen und wurde mit dem Krankenwagen abgeholt“, schildert sie. Ihr sei es gesundheitlich einfach nicht gut gegangen. Der Hintergrund: Nach jahrelangem Leistungssport bekam sie einen Lauffehler, der in starke Rückenschmerzen und Fußkrämpfen mündete. „Der Sport wurde weniger, und als ich 18 war, konnte ich nicht mehr laufen. Es hat mich wortwörtlich von den Füßen gerissen“, berichtet Simi von ihren Erlebnissen. „Ich wurde in einer Spezialklinik in Hamburg in drei Sitzungen operiert. Das war alles sehr aufwendig, sodass ich rund ein Jahr ans Bett gefesselt war beziehungsweise im Rollstuhl saß.“

Auch diese gesundheitlichen Probleme waren ein Grund dafür, dass es nach dem GNTM-Sieg so still um die 22-Jährige wurde. Das ließ sie auch kurz nach ihrem Sieg im Mai 2019 schon durchblicken, als sie bei Instagram schrieb: „Jedoch muss ich vor allen Dingen an meine Gesundheit denken und brauche eine kleine Auszeit, damit mein Körper und ich genesen kann.“

Das ist ihr augenscheinlich gelungen, wie sie beim Nackt-Shooting zeigt. Warum sie sich dafür entschieden hat? „Es war lange sehr schwer für mich, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Mit den Fotos will ich aber jetzt ein Statement setzen!“

