Sicherheitsexpertin bei Markus Lanz : „Nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst“

Markus Lanz spricht im ZDF mit einer Sicherheitsexpertin, Politkern und einem Journalisten über den Krieg in der Ukraine. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf Florence Gaub ermutigt am Abend im ZDF, man dürfe sich vom russischen Machthaber nicht zu sehr einschüchtern lassen. Martin Schulz hat es am Abend bei Markus Lanz nicht leicht, die Position der SPD im Ukrainekrieg zu verteidigen.

Markus Lanz diskutiert am Abend im ZDF den Krieg in der Ukraine mit einer Sicherheitsexpertin, zwei Politikern und einem Journalisten. Es geht um Angst und Erkenntnisse über Putins Krieg. Außerdem will der Moderator wissen: Welche Fehler hat die deutsche Politik und besonders die SPD gemacht?