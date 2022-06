Am 15. Juni 2022 startet eine neue Staffel der RTL-Kuppelshow Bachelorette. Sharon Battiste verteilt diesmal die Rosen an 20 Männer. Gedreht wird in Thailand. Wer Sharon ist, wie Männer bei ihr punkten können und ihr großer Wunsch für die Zukunft.

Die Eckdaten - Die 30-jährige Sharon wurde in Flörsheim am Main geboren und lebt in Köln. Sie vedient als Schauspielerin, Model und Content Creator beruflich ihr Geld. Sie liebt es zu tanzen und trifft sich gerne mit ihren Freunden. Seit acht Jahren ist die 1,74 m große Bachelorette Single.