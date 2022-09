„And Just like That...“ : „Sex and the City“-Sequel startet im September auf VOX

Ab September sind Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis (v.l) sind in "And Just like That..." bei VOX zu sehen. Foto: obs/Sky Deutschland

Düsseldorf Der „Sex and the City“-Nachfolger „And Just Like That“ ist im September erstmals im Free-TV zu sehen - beim Sender Vox. Die HBO-Serie war in Deutschland zunächst beim Pay-TV-Anbieter Sky gelaufen.

Die „Sex and the City“-Stars sind zurück! In der HBO-Serie „And Just like That...“ beginnt die Story elf Jahre nach den Ereignissen des Films. Die drei Freundinnen Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixonund) Charlotte York (Kristin Davis) sind nun bereits in ihren 50ern. In der Serie gehen sie wie gewohnt auf Partys und andere Events in New York. Auch aktuelle Ereignisse wie die Corona-Pandemie, soziale Medien und die #MeToo-Bewegung spielen eine Rolle.

Carrie ist mittlerweile glücklich mit Mr. Big (gespielt von (Chris Noth, 67) verheiratet, Miranda beginnt ein Studium und Charlotte lebt das Leben einer Vollzeit-Mutter. Samantha (Kim Cattrall) lebt mittlerweile in London und hat mittlerweile kaum Kontakt zu ihren ehemaligen Freundinnen. Nur gelegentlich schreibt sie ihnen Nachrichten. Dies zeigt aber, dass sie in dem Serienuniversum noch existiert, sie könnte also möglicherweise in Staffel zwei zurückkehren. Von den Showrunnern wurde eine Fortsetzung des Sequels bereits bestätigt.

Das neue Kapitel der Kultserie läuft ab dem 13. September 2022 bei VOX. Die zehn Folgen der Serie zeigt der Fernsehsender jeden Dienstag um 20.15 Uhr. Wer die Folgen nicht im Fernsehen anschauen will, findet sie auch auf der Streaming-Plattform RTL+. Zuvor war „And Just like That...“ nur auf Sky verfügbar.

Die voraussichtlichen Sendetermine im Überblick:

Folge 1 und 2: 13.09.2022 ab 20.15 Uhr

Folge 3 und 4: 20.09.2022 ab 20.15 Uhr

Folge 5 und 6: 27.09.2022 ab 20.15 Uhr

Folge 7 und 8: 04.10.2022 ab 20.15 Uhr

Folge 9 und 10: 11.10.2022 ab 20.15 Uhr

(joko/dpa)