The End of the F***ing World

Der 17-jährige James plant den Mord an einem Menschen, doch seine neue Mitschülerin Alyssa überredet ihn, mit ihr wegzulaufen, um ihren Vater zu suchen. James sieht in Alyssa ein passendes Mordopfer und begibt sich mit ihr auf einen Roadtrip, der aus dem Ruder läuft. Die düstere Comedy-Serie nach einer Graphic Novel lief im Januar 2018 auf Netflix an. Die zweite Staffel der „Dramedy“-Serie lief am 5. November 2019 an. Mit der zweiten Staffel endet die Geschichte rund um den 17- jährigen Psychopath.