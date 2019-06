House of Cards

Frank Underwood (Kevin Spacey) zog bei "House of Cards" am 2. November 2018 nicht wieder ins Weiße Haus ein. Die sechste und letzte Staffel der Erfolgsserie wurde nach dem Belästigungsskandal um seine Person ohne den Schauspieler gedreht. In Deutschland ist die letzte Staffel bei Netflix und Sky zu sehen. Alle acht Episoden sind via Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar, wahlweise auf Deutsch oder im Original.