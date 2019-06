Glow

Glow - so heißt in der Serie die erste weibliche Wrestlingtruppe im Amerika der 80er Jahre. Die Retro-Komödie vom „Orange is the New Black“-Team wurde in der ersten Staffel mit zehn Episoden im Juni 2017 auf Netflix veröffentlicht, im Juni 2018 folgte die zweite Staffel. Und Staffel 3 folgt am 9. August.