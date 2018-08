Serien 2018: Die neuen Staffeln auf Netflix und Amazon Prime

The Man in the High Castle

Nägel mit Köpfen! Die zweite Staffel war in Deutschland noch nicht mal angelaufen, da bestellte Amazon schon die dritte Staffel der Serie “The Man in The High Castle?“. Die neuen Folgen sollen am 5. Oktober 2018 auf Amazon Prime abrufbar sein. Die Serie basiert auf der literarischen Vorlage von Philip K. Dick und zeichnet ein alternatives Bild der Geschichte - eine Welt, in der Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden hat.