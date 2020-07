In allen „Sendung mit der Maus“-Folgen : Wieso Moderator Christoph immer einen grünen Pulli trägt

Köln Klingt komisch, ist aber so. Seit der ersten Ausgabe mit ihm als Moderator ist Christoph Biemann in der „Sendung mit der Maus“ immer mit einem grünen Pullover zu sehen. Nun hat er erklärt, wie es dazu gekommen ist.

Sie gehört zum Sonntag dazu wie für viele der Familienausflug: „Die Sendung mit der Maus“ ist mittlerweile eine echte TV-Institution und aus dem WDR- und ARD-Programm kaum mehr wegzudenken. Woche für Woche betreiben die Macher der Sendung Aufklärung, gehen in Atomkraftwerke, fahren Eisenbahn, gucken in das Weltall und erklären, erklären, erklären.

Auf der Instagram-Seite der Sendung hat Biemann nun verraten, warum er in jeder Folge diesen Pullover trägt. Vorweg: Die Erklärung scheint ziemlich simpel. „Damit ich nicht immer was anderes anhabe und ich es mir merken kann, habe ich mir gesagt: Ich ziehe immer ein gleiches Sweatshirt an“, sagt Biemann in dem Video. Er hatte fünf, sechs Sweatshirts damals im Schrank hängen – „das war damals modern“. Also fällte er den Entschluss: „Ich hatte zwei grüne und habe mir gedacht, dann kann eins in der Wäsche sein und ich kann das andere anziehen. So ist es zu dem grünen Sweatshirt gekommen.“