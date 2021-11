So kennen die Fernsehzuschauer ihn am besten: Als pointenreicher Lobbyvertreter in der „heute-show“ liefert er sich schlagfertige Diskussionen um moralische Fragen mit „Gegenspieler“ Oliver Welke. Während der Corona-Pandemie machte er mit seiner 3sat-“Lockdown“-Show „Noch nicht Schicht“ auf sich aufmerksam und bekam dafür 2021 einen Grimme-Preis.