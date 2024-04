Erfolg bleibt aus RTL macht Schluss mit „Schwiegertochter gesucht“

Seit 2007 läuft das Kuppelformat „Schwiegertochter gesucht“ bei RTL. Doch nun soll es damit vorbei sein: Die letzten vier Folgen der aktuellen Staffel werden nicht mehr im linearen Fernsehen gezeigt, sondern nur noch bei RTL+. Das wurde auf dem Instagram-Account der Sendung „schwiegertochtergesucht.rtl“ veröffentlicht. Der Sender reagiert damit auf die schlechten Einschaltquoten bei Ausstrahlung der vergangenen Folge am Ostersonntag, die laut dem Branchenmagazin dwdl.de ein Rekordtief erreicht haben. Am kommenden Sonntagabend soll stattdessen eine Wiederholung des Formats „Die Welpen kommen“ mit Martin Rütter gezeigt werden, ebenso wie an den anderen drei Sendeterminen.