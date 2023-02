Trotz Kontroversen in der Vergangenheit „Schwiegertochter gesucht“ kehrt 2023 zu RTL zurück

Die letzte Staffel von „Schwiegertochter gesucht“ flimmerte 2021 über die Fernseher in Deutschland. Nach einigen Skandalen und Negativ-Schlagzeilen in den Vorjahren hatte die Staffel dann eine andere Tonalität, verlor aber in der Folge viele Zuschauer. 2022 verzichtete der Sender dann komplett auf das Format. Nun soll es jedoch wiederbelebt werden. Zumindest sucht RTL nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich auf die Suche nach der großen Liebe begeben.