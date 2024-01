RTL widerspricht Hatte Coras Dschungel-Aus wirklich medizinische Gründe?

Kurz vor der dritten Folge des diesjährigen „Dschungelcamps“ hatte Cora Schumacher den alles entscheidenden Satz „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ gerufen und das Camp so freiwillig verlassen. Anschließend begründete Schumacher ihr frühes Aus damit, dass sie an den Folgen einer Covid-Infektion vor etwas über einem Monat leide, die ihr in Kombination mit dem ständigen Qualm des Camp-Feuers zu sehr zu schaffen gemacht habe. Sie vermutete, an einer Kehlkopfentzündung zu leiden.