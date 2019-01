Komödie mit Armin Rohde : Solidarität in der Schnitzelbude

Solidarität in der Schnitzelbude

Am Ziel ihrer Träume: Die beiden Langzeitsarbeitslosen Günther (Armin Rohde, l.) und Wolfgang (Ludger Pistor) wollen ihre Lieblings-Schnitzelbude übernehmen. Foto: dpa/WDR

Köln Zwei arbeitslose Schnitzel-Fans wollen ihre Lieblingsbude übernehmen – brauchen aber noch das nötige Kleingeld.

(kna) Was tun, wenn ein übertrieben netter Mensch einen mit seiner Hilfsbereitschaft geradezu verfolgt? Das ist nur eines der Probleme von Wolfgang und Günther in der Sozialkomödie „Schnitzel de Luxe“ – und es ist ein Drehbucheinfall, der bezeichnend ist für die zutiefst humanistische Geisteshaltung dieser inzwischen schon vierten Folge der Reihe um zwei befreundete Hartz-IV-Empfänger.

Denn wirklich egoistisch, schlecht oder gar böse ist niemand in dem Dortmunder Universum, in dem sich die beiden Langzeitarbeitslosen bewegen. Und das, obwohl es immerhin um ein Milieu geht, in dem Armut und Frust herrschen. Letzteres kehrt der Film auch gar nicht unter den Teppich. Aber er ist eine Komödie, und die feiert eben lieber den solidarischen Zusammenhalt der Menschen, als sich Grabenkämpfen zwischen Gut und Böse oder einer allzu großen Realitätsnähe zu widmen.