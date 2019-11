Florian Silbereisen muss weinen : Helene Fischer überrascht ihren Ex beim „Schlagerboom“

Dortmund Überraschung beim „Schlagerboom“ in der ARD: Florian Silbereisen konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten, als seine Ex-Freundin Helene Fischer ihn live auf der Bühne überraschte.

Die ARD hatte groß aufgefahren. Zum „Schlagerboom“ am Samstagabend in der Westfalenhalle in Dortmund begrüßte Moderator Florian Silbereisen vor mehr als 12.000 Zuschauern alle Größen der Schlagerszene: Andrea Berg, Roland Kaiser oder Howard Carpendale waren mit von der Partie. Nur eine fehlte auf der Liste: seine Ex, Helene Fischer.