„Schlag den Star“ : Hens entscheidet Weltmeisterduell gegen Großkreutz für sich und gewinnt 100.000 Euro

Pascal Hens und Kevin Großkreutz trafen am Samstagabend aufeinander. Foto: dpa/ProSieben

Köln Am Samstagabend lieferten sich zwei Sportgrößen einen echten Schlagabtausch bei „Schlag den Star“ auf ProSieben. Pascal Hens und Kevin Großkreutz. Am Ende setzte sich der ehemalige Handball-Weltmeister durch.

Es war das mit Spannung erwartete Duell zweier Ex-Weltmeister am Samstagabend bei „Schlag den Star“ auf ProSieben. Handball-Urgestein Pascal Hens, der 2007 mit Deutschland den Titel bei der Heim-WM gewann und 2019 bei „Let’s Dance“ siegreich war, traf auf Kevin Großkreutz. Dem Fußballweltmeister von 2014, Double-Champion mit Borussia Dortmund, der vor kurzem seine Karriere als Profifußballer beendet hatte. Am Samstagabend lieferten sie sich einen spannenden Schlagabtausch – schließlich winken dem Sieger am Ende stolze 100.000 Euro. Und es wurde eine ziemlich spannende Kiste. Pascal Hens setzte sich mit 64:41 Punkten durch und nahm das Geld entgegen.

Zuvor waren es spannende viereinhalb Stunden, in denen er sich mit Großkreutz duellierte. Dabei ging es für Hens schon beim ersten Spiel „Rückwärtslaufen“ keineswegs gut los. Er fiel hin und und ließ sich anschließend sein Handgelenk tapen. Das dritte Spiel „Dreisprung“ sorgte dann für eine Oberschenkel-Verletzung beim Handball-Recken, Großkreutz sicherte sich die Punkte, weil Hens abbrach. „Der Muskel hat zu gemacht“, gab Hens als Grund für das abgebrochene Spiel an.

Besonders viel Aufregung gab es beim Spiel „Quad Fat Bike“, in dem die Stars auf einem Quad-Bike ohne Motor, einen Parcours im regnerischen Matsch bewältigen mussten. Großkreutz startete, doch im Vergleich zu anderen Ausgaben der Show, mussten sich die Kontrahenten nicht abwechseln bei der Jagd nach der schnellsten Runde. Während Großkreutz also drei Runden fuhr, reichte Hens eine Runde mit einer schnelleren Zeit als der Ex-Fußballer. Sein Glück wusste Hens auch zu schätzen: „Respekt. Ich muss mal sagen: Danke an den Münzwurf“.

Spiel 14 „Ausbalancieren“ sorgte dann um 0.53 Uhr für die Entscheidung. „Etwas geschicktes ist wieder gefragt“, moderierte Elton das Match-Ball-Spiel für Hens an, der zu diesem Zeitpunkt mit 50:41 vorne lag. Auf einer freistehenden Waage mussten rechts und links unterschiedliche Gegenstände so positioniert werden, dass die Waage ausbalanciert ist. Hens zeigte sich als besserer Ausbalancierer, dank Zange und Hammer an der richtigen Stelle, sicherte er sich die 100.000 Euro Gewinnsumme.

(mja)