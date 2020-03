"Schlag den Star" : Cathy Hummels tritt nicht gegen Dagi Bee an

Cathy Hummels tritt nicht gegen Dagi Bee an

Krankheitsfall in der Familie: Cathy Hummels tut das Vernünftige - und zieht sich von „Schlag den Star“ zurück. Foto: dpa/Georg Wendt

Unterföhring Vorsicht leert nicht nur den Zuschauerraum bei Samstagabendshows, sondern nun auch die Kandidatinnenriege. Bei „Schlag den Star“ ist bereits eine neue Gegnerin für Dagi Bee gefunden.

Wegen eines Corona-Falls in ihrer Familie hat Moderatorin Cathy Hummels (32) ihren für dieses Wochenende geplanten Auftritt bei „Schlag den Star“ abgesagt. Das teilte ProSieben am Freitag mit. Hummels erklärte ihren Fans auf Instagram, warum sie sich nun in Quarantäne begibt.