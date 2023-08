„Der Abend war turbulent“ Uwe Ochsenknecht gewinnt im Stechen bei „Schlag den Star“

137 Jahre Lebenserfahrung kämpfen um 100.000 Euro: Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht stellen am Samstagabend bei „Schlag den Star“ einen Altersrekord auf. An Siegeswillen mangelt es den Gegnern dabei ganz und gar nicht. Zum zweiten Mal in der „Schlag den Star“-Geschichte entscheidet ein Stechen über den Ausgang der Show. Uwe Ochsenknecht zeigt sich geschickter im Becher-Schnippen und nimmt den Sieg und 100.000 Euro mit nach Hause.