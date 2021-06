40 Jahre „Duisburg Ruhrort“ : Schimanski, die Jacke und ich

Rebell, Gerechtigkeitsfanatiker, Duisburger: Horst Schimanski. Foto: dpa/Martin Athenstädt

Duisburg Vor 40 Jahren feierte Götz George seine Premiere als Duisburger „Tatort“-Kommissar Horst Schimanski. Für unseren Autor ist Schimi immer noch der Größte. Das wollte er dem Horst einfach mal sagen. Und ihm die Geschichte mit der Jacke erzählen.

Da war diese eine Szene mit dir, die mich damals so berührt hat. 19 oder 20 war ich da. Das Ende von „Der Pott“. Eine Wiederholung, freitagabends im Dritten. Da stehst du in Bruckhausen in der Kneipe am Tresen. Ordentlich getankt hattest du wieder, Bier und Schnaps, dann wankst du raus. Du willst deine Polizeimarke wegwerfen, aber irgendwie verheddert sich die Kette an der Jacke. Du torkelst Richtung Stahlwerk. Vorher war alles wie immer. Höllisch aufgeregt hast du dich, mit Thanner gestritten, dich mit allen angelegt und am Ende auf die Fresse bekommen. Malochern war die Streikkasse geklaut worden, dann passierte ein Mord. Thanner und du, ihr löst den Fall, ist ja Ehrensache, aber die Krawattenträger vom BKA versauen alles. Die Stahlarbeiter gucken in die Röhre. Richtig Scheiße war das alles wieder. Du gehst weiter Richtung Stahlwerk. Rio Reiser singt. Allmählich wird es Morgen. Duisburg wie im Bilderbuch.

Am Sonntag vor 40 Jahren lief dein erster Fall im Fernsehen. „Duisburg-Ruhrort“ hieß die Folge. „Hey! Zottel, du Idiot, hör auf mit der Scheiße!“, rufst du einem Typen zu, der in seiner Wohnung randaliert. Da war es, das S-Wort, zur besten Sendezeit am heiligen Sonntag. Es hagelte Proteste, richtig Theater gab das damals. Die Stadt Duisburg war lange sauer auf dich. So richtig kapiert habe ich das bis heute nicht. Scheiße sagt man in Duisburg halt schon mal.

Soziologen haben sich Gedanken über dich gemacht. Lachst du dich kaputt. Ein „68er-Macho“ seist du, ein Revolutionär, der sich auflehnt gegen die Autorität der Vätergeneration. Ein Rebell warst du aber wirklich. Ein Gerechtigkeitsfanatiker. Auf die Kleinen hast du nie was kommen lassen. Gut in Form warst du natürlich auch. Die Bräute standen Schlange. Das fand ich schon alles ziemlich gut immer.

Der WDR wiederholte deine Fälle in einer Tour. Ich hatte sie alle auf VHS. Die gelben Kodak-Kassetten von Aldi, penibel beschriftet. Was lange fehlte, war die Jacke. Bei Gummi Dressler gegenüber von C&A hing lange eine im Schaufenster. Aber der Laden war mir damals nicht geheuer. Als es dann Online-Shopping gab, habe ich irgendwo in Bayern eine bestellt. „M1 Field Jacket“ heißt das Teil. Ganz so ausgesehen wie deine hat die Jacke dann leider nicht, meine war dicker gefüttert. Getragen habe ich sie oft, im Winter fast jeden Tag.

Über deine Bedeutung für Duisburg und die Menschen hier wurde viel gesprochen und geschrieben. Ich fand das immer etwas akademisch. Es war schön, die eigene Stadt im Fernsehen zu sehen und die Drehorte zu raten. Die Karl-Lehr-Brücke in Ruhrort, die Schifferstraße am Innenhafen, immer wieder Bruckhausen und natürlich der Matenatunnel, der für immer Schimanski-Tunnel heißt. Stolz war man da irgendwie. Aber von mir aus hättest du auch in Bochum oder Herne ermitteln können. Manche Drehorte konnte ich nie erraten, das hat mich lange gewundert. Später las ich dann, dass viele Szenen gar nicht im Ruhrgebiet gedreht wurden. Das Stahlwerk aus „Der Pott“ zum Beispiel war in Wirklichkeit das alte Agfa-Werk bei München. Überhaupt München. Da habt ihr oft gedreht. Steht heute alles im Internet. Hätte ich mir früher aber auch schon denken können. Bavaria Film stand immer im Abspann. Aber was erzähl ich dir das alles, du warst ja dabei.

Schöne Jacke, nur sehr warm. Foto: Christian Sieben

Oft habe ich mich gestritten, welcher Fall dein bester war. Also der allerbeste. Viele sagen „Das Mädchen auf der Treppe“ (1982) oder „Moltke“ (1988), der den Grimmepreis gewonnen hat. Für mich ist bis heute „Grenzgänger“ (1981) der tollste Fall. Dein alter Bullen-Kumpel Hollai (Günther Maria Halmer) war mit der Beute aus einem Geldtransporter-Überfall abgehauen. Ganz dickes Ding. Du hast sowas eigentlich die ganze Zeit geahnt, lässt dich aber dann verladen wie ein Anfänger. Am Schluss findest du Hollai am Strand irgendwo in der Karibik. Das Ende bleibt offen, ich denke aber, du hast den laufen lassen. War ja schließlich dein Kumpel, der Hollai. Westernhagen hatte die ganze Folge lang für euch gesungen: „Ich komme fast nie an der Kneipe vorbei. Nur hier in der Kneipe fühl ich mich frei“. Ne, dem Hollai hast du verziehen, jede Wette.

Verzeihen musste ich dir auch mal was. Die neueren „Schimanski“-Filme hättest du nicht machen müssen. Die hatte ich natürlich auch alle auf DVD, irgendwann wanderten die vor einem Umzug aber in den Müll. Kann es sein, dass du da in einer Folge gejubelt hast, weil Schalke gewonnen hat? Junge, Junge, Weizenjunge...