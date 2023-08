Demo vor Hollywood-Studio Schauspielerstreik bringt „Breaking Bad“-Stars wieder zusammen

Die Serie „Breaking Bad, deren letzte Staffel vor mehr als zehn Jahren ausgestrahlt wurde, gilt als eine der beliebtesten Sendungen in den USA überhaupt. Sie ist bei Netflix weiter populär, doch klagen die Stars, dass sich das nicht in ihrer Bezahlung widerspiegele. „Ich kriege kein Stück von Netflix für „Breaking Bad“, um total ehrlich zu sein und das ist aus meiner Sicht Wahnsinn“, erklärte Aaron Paul, der durch seine Nebenrolle als Jesse Pinkman in der Serie Bekanntheit erlangte. „Ich denke, viele dieser Streamer wissen, dass sie damit davongekommen sind, den Leuten kein faires Gehalt zu zahlen und jetzt ist es an der Zeit, das wiedergutzumachen.“