Bekannt aus „Neues aus Büttenwarder“ : Schauspieler Hans Kahlert im Alter von 87 Jahren gestorben

Hamburg Sein Gesicht war mehrfach im „Tatort“ zu sehen, aber seine größte Rolle hatte er in einer Heimatserie – als „Onkel Krischan“ in „Neues aus Büttenwarder“. Jetzt ist der Schauspieler Hans Kahlert gestorben.

Wie der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag mitteilte, starb Kahlert bereits am Montag im Alter von 87 Jahren in Hamburg . Seit 2005 stand er in der beliebten NDR-Regionalserie „Neues aus Büttenwarder“ als „Onkel Krischan“ vor der Kamera. Kahlert hatte auch Auftritte in mehreren „Tatort“-Episoden, unter anderem mit den TV-Kommissaren Klaus Schwarzkopf und Manfred Krug . Ebenso war er in der Vorabendreihe „Großstadtrevier“ einige Male Nebendarsteller.

Kahlert wurde 1934 im lettischen Riga geboren. Als 20-Jähriger nahm er ohne Wissen seiner Eltern privaten Schauspielunterricht – das Geld dafür verdiente er sich heimlich in einer Fabrik. Sein Bühnen-Debüt gab er in „Nathan der Weise“ bei den Sommerspielen in Dinkelsbühl. Es folgten zahlreiche Stationen an verschiedenen Theatern in Deutschland. Von 1983 an war Kahlert bei den Karl-May-Festspielen zu sehen, zunächst in Elspe, dann in Bad Segeberg.