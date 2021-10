Bekannt aus „Tatort“ und „Ein Fall für zwei“ : Schauspieler Arved Birnbaum gestorben

Köln Er war oft in zwielichtigen Rollen zu sehen, im August etwa als dubioser Tierhändler in der ZDF-Serie „Ein Fall für zwei“. Nun ist der Schauspieler Arved Birnbaum im Alter von 59 Jahren gestorben.

Der Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in der Kölner Uniklinik gestorben, sagte seine Frau Sabine Birnbaum am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen besetzt. Im August dieses Jahres sahen ihn die Fernsehzuschauer noch in der ZDF-Serie „Ein Fall für zwei“ als dubiosen Tierhändler. In der Thriller-Serie „Weinberg“ (TNT Serie) gab er 2015 einen intriganten Gastwirt. „Lindenstraße“-Fans erinnern ihn vielleicht noch aus dem Jahr 1999 in der Rolle des Neonazis Hartung.