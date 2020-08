Unter neuem Namen : Satire-Sendung „Switch“ kommt zurück

Berlin Die Comedy-Sendung „Switch“ wird nach acht Jahren neu aufgelegt. Das Format heißt „Binge Reloaded“ und soll beim Streamingdienst von Amazon laufen. Wieder mit dabei ist Comedian Michael Kessler - aber auch einige neue Gesichter.

Das kündigte dessen Geschäftsführer Christoph Schneider in einem Interview des Branchendienstes dwddl.de an. Das Format soll nun „Binge Reloaded“ heißen, zunächst seien acht Folgen beim Streamingdienst Amazon Prime Video.geplant. Michael Kessler werde wieder mit dabei sein, ebenso wie Martin Klempnow. Neu dabei sind laut dwdl.de Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romatowski und Joyce Ilg sowie Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer.

Den neuen Namen erklärte Schneider mit veränderten Gewohnheiten der Zuschauer. Früher habe man geswitcht, also immer wieder umgeschaltet. Heute werde gebingt, also eine ganze Reihe Streamingfolgen am Stück geguckt. In der neuen Version gehe es um die Parodie von TV-Sendungen ebenso wie von Streamingproduktionen. Ob auch Netflix-Serien aufs Korn genommen werden, wollte Schneider dem Bericht zufolge nicht verraten. Starten soll „Binge Reloaded“ zum Ende dieses Jahres.