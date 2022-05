Reality-Format : „Club der guten Laune“ startet bei Sat.1

Die Teilnehmer beim „Club der guten Laune“. Foto: dpa/Julian Essink

Berlin Bei Sat.1 startet am Mittwoch die neue Realityshow „Club der guten Laune“. Die prominenten Teilnehmer treten in Spielen gegeneinander um den Sieg von 50.000 Euro an. Mit dabei sind etwa Martin Semmelrogge und Jenny Elvers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Realitystars und Sternchen haben bei Sat.1 einen neuen Treffpunkt. Dort öffnet an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr der „Club der guten Laune“. Mit dabei sind Schauspieler Martin Semmelrogge („Das Boot“), Moderatorin Jenny Elvers, RTL-Dschungelkönig Joey Heindle, Model Cora Schumacher, Sänger Marc Terenzi, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, „Bauer sucht Frau“-Gattin Iris Abel, Ballermann-Ikone Lorenz Büffel, Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa, Fitness-Coach Sebastian Fobe und „Germany's Next Topmodel“-Teilnehmerin Theresia Fischer. Sie alle bekommen auf der thailändischen Insel Phuket das All-Inclusive-Clubarmband, wie der Sender in Unterföhring mitteilte.

Lesen Sie auch Sänger und Schauspierlein sind verliebt : Bei Jenny Elvers und Marc Terenzi hat es gefunkt

Semmelrogge sagte laut Sat.1 zur Show: „Da ich noch nie Cluburlaub gemacht habe, bin ich einfach gespannt, was mich erwartet.“ Um den Aufenthalt so lange wie möglich zu genießen, müssen die elf mehr oder weniger prominenten Menschen immer wieder an Spielen teilnehmen. Wer am besten abschneidet, gewinnt am Ende 50.000 Euro. Dieses Konzept erinnert entfernt an die abgesetzte Sat.1-Show „Promis unter Palmen“.

(ahar/dpa)