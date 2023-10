ZDF-Wettshow Rückblick: Diese Herren und eine Dame moderierten "Wetten, dass..?"

Thomas Gottschalk (*1950) präsentierte von September 1987 bis Ende 2011 – mit Ausnahme einer Pause 1992 und 1993 – das ZDF-Flaggschiff. Der schwere Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch am 4. Dezember 2010 brachte Gottschalk zu dem Entschluss aufzuhören. Die letzte Sendung mit ihm lief am 3. Dezember 2011. Nachdem die Show 2014 eingestellt wurde, hatte das ZDF den TV-Klassiker 2021 zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Gottschalk und Hunziker neu aufgelegt. Nach dem Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden in der Folge zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. Am 25. November 2023 moderiert Gottschalk seine 154. und diesmal wohl wirklich letzte „Wetten, dass..?“-Show. (Foto vom 10. Dezember 2005 mit Verona Pooth.)