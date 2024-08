„Ansage“ im Vorspann RTL+ zeigt den Dschungel-Wendler - und distanziert sich direkt wieder

Berlin · Für RTL steht das Dschungelcamp-Jubiläum vor der Tür. Zu diesem Anlass bietet der Sender über seine Streamingplattform den Fans noch einmal die alten Staffeln an. Unter anderem auch die, in der der in Ungnade gefallene Wendler zu sehen ist.

02.08.2024 , 15:21 Uhr

15 Bilder Das ist Michael Wendler 15 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

(felt/dpa)