Mit Moderatorin Ulla Kock am Brink : RTL will die „100.000 Mark Show“ wiederbeleben

Ulla Kock am Brink, Moderatorin, kommt zum Weltweit ersten Facebook-Weihnachtskonzert in die Laeiszhalle. (Archivfoto) Foto: dpa/Georg Wendt

Köln Der Retro-Trend im deutschen Fernsehen setzt sich fort. Nach „Geh aufs Ganze“ und „TV total“ soll nun ein weiterer Show-Klassiker seinen Weg zurück auf den Bildschirm finden.

RTL hat eine „Wiederauferstehung“ der „100.000 Mark Show“ mit Moderatorin Ulla Kock am Brink (60) angekündigt. RTL-Geschäftsführer Henning Tewes ließ die Pläne am Mittwoch in einem Interview des Branchendienstes dwdl.de durchblicken. „Mit der Wiederauferstehung des legendären RTL-Klassikers "Die 100.000 Mark Show", damals wie heute mit Kultmoderatorin Ulla Kock am Brink, geben wir dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz“, erklärte er. Ein RTL-Sprecher erklärte auf Nachfrage, dass die Show unter ihrem alten Titel firmieren solle - trotz der mittlerweile erfolgten Umstellung auf den Euro.