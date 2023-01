Kandidaten, TV und Stream Das müssen Sie zum RTL-Turmspringen 2023 wissen

Je nach Sprungart und Sprunghöhe ergibt sich ein Schwierigkeitsgrad, anhand dem sich die fünf Wertungsrichter für ihre Bewertung orientieren. Von fünf Bewertungen werden dann die mittleren drei addiert und mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert. Daraus ergibt sich die Sprungwertung. In Runde zwei werden nur die Sprungwertungen der ersten beiden Sprünge zusammengezählt, in Runde drei nur der letzte Sprung. Damit die Promis möglichst gut vorbereitet in den Wettbewerb gehen, trainieren sie im Vorfeld mit erfahrenen Coaches. Wie schon im vergangenen Jahr wird die Show wieder von Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen moderiert.