„RTL Sommerspiele“ : Promis messen sich im Schwimmen, Ringen und Tischtennis

Köln/Leipzig Die Fußball-Europameisterschaft ist abgepfiffen, die Olympischen Spiele noch nicht eröffnet. Während es im Profisport also gerade etwas ruhiger ist, wagen 30 Prominente den Wettkampf bei den „RTL Sommerspielen“. Los geht es heute Abend.

Der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner (38) weiß, wie es ist, ein großes Ziel zu erreichen. 2008 wuchtete er bei den Olympischen Spielen in Peking derart viele Kilos in die Höhe, dass er eine Goldmedaille gewann. Steiner war damals ein wahrer Koloss, ein massiger Muskel-Mann. Heute, nach Ende seiner Gewichtheber-Karriere, ist er schlanker - und auch seine sportlichen Ziele haben sich irgendwie verändert. Es sei „ganz gut“, wenn man sehe, dass er „zumindest von einem Beckenrand zum nächsten komme“, sagte Steiner kürzlich vor Journalisten. „Ohne abzusaufen. Das ist so das Ziel.“ Ja, ganz recht: Er werde nun schwimmen.