Promi-Sportevent : Das müssen Sie zu den „RTL Sommerspielen“ wissen

Bei den „RTL Sommerspielen“ treten 30 prominente Kandidaten an. Foto: TVNOW

Köln Wie fit sind Prominente in Disziplinen wie Ringen, Schwimmen oder Fechten? Das können 30 von ihnen erstmals bei den „RTL Sommerspielen“ unter Beweis stellen. Das sind die Teilnehmer, Wettkämpfe und Sendezeiten des Sportevents im Juli.

Dieser Sommer ist mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen vollgepackt mit sportlichen Ereignissen. Jetzt schickt RTL prominente Kandidaten erstmals in einen sportlichen Wettkampf. Bei den „RTL Sommerspielen“ treten die Teilnehmer an zwei Tagen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Was sind die „RTL Sommerspiele“?

30 sportbegeisterte Prominente aus verschiedenen Nationen treten in 14 olympischen Disziplinen gegeneinander an. Laura Papendick und Daniel Hartwich präsentieren das Event aus der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Als Kommentatoren begleiten Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss das Geschehen. Jana Azizi, Anna Fleischhauer und Kai Ebel sind als Reporter bei den Wettkämpfen hautnah dabei.

Wann und wo sind die „RTL Sommerspiele zu sehen?

Das Event findet am 16. und 17. Juli statt. RTL überträgt die Wettkämpfe live, jeweils ab 20.15 Uhr. Am Samstag, 17. Juli wird ab 19.05 Uhr in der „Warm Up Show“ erste Bilanz gezogen.

Wer sind die Teilnehmer?

Alle Promis müssen in mindestens zwei Disziplinen antreten.

Bei den Frauen sind dabei:

Christina Klein alias „LaFee“

Moderatorin Nina Mogghadam

Model Alessandra Meyer-Wölden

Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt

Profitänzerin Ekatarina Leonova

Schauspielerin Luna Schweiger

Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki

Schauspielerin Natalia Avelon

Profitänzerin Christina Luft

„No Angels“-Sängerin Sandy Mölling

Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus

Profitänzerin Renata Lusin

Moderatorin Bella Lesnik

Jasmin Wagner alias „Blümchen“

Model Lilly Becker

Bei den Männern:

Comedian Özcan Cosar

Profitänzer Valentin Lusin

Ex-Fußballprofi Tim Wiese

Ex-Fußballprofi Kevin Großkreutz

Gewichtheber Matthias Steiner

Ex-Handballprofi Pascal Hens

Schauspieler Tijan Nije

Sänger Gil Ofarim

Model Marcus Schenkenberg

Schauspieler Timur Ülker

Ex-Fußballprofi David Odonkor

Ex-Dschungelkönig Joey Heindle

Ex-DSDS-Gewinner Prince Damien

Comedian Alain Frei

Musiker und TV-Persönlichkeit Evil Jared

Welche Disziplinen gibt es?

Tag 1:

Ringen (Männer), Tischtennis (Männer), Schwimmen (Frauen), Schwimmen (Männer), Rhythmische Sportgymnastik (Frauen), 200m Lauf (Frauen), 200m Lauf (Männer)

Hürden Sprint (Männer), Weitsprung (Frauen), Klettern (Männer), Bahnrad Sprint (Männer), Kanu Sprint (Frauen), Fechten (Frauen), Bogenschießen (Frauen), 1000m Lauf (Mixed)

Wer trainiert die Promis?

Rhythmische Sportgymnastik: Mehrfache deutsche Meisterin Magdalena Brzeska

Tischtennis: Weltmeister und Deutscher Meister Steffen Fetzner

Schwimmen: Olympiamedaillen-Gewinnerin und Weltmeisterin Sandra Völker und Olympiamedaillen-Gewinner Thomas Rupprath

Leichtathletik: Siebenkämpferin und zweimalige Vizeweltmeisterin Jennifer Oeser

Fechten: Vizeweltmeister und Europameister Jörg Fiedler

Klettern: Sportkletterer- und Coach Moritz Hans

Ringen: Olympiasieger, Welt- und Europameister Alexander Leipold

